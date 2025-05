Inter, la rabbia non si placa: “Scudetto rubato, mancano 12 punti”

C’è rammarico e delusione in casa nerazzurra dopo il Tricolore mancato. Ma da parte dei tifosi sono arrivate delle critiche dure anche ai vertici del calcio

Il sogno dell’Inter si è spento al 42esimo del primo tempo. Il gol di de Vrij aveva dato speranza, ma poi la rete di McTominay ha messo fine alla possibilità di un sorpasso all’ultima giornata. Una sconfitta che ha fatto molto male considerato anche quanto visto in questa stagione. Ad Appiano Gentile è stato fatto durante il campionato il mea culpa. La stagione non è ancora assolutamente finita e c’è una finale di Champions League da giocare.

Intanto, però, nelle ultime ore ci sono state diverse critiche nei confronti degli arbitri da parte dei tifosi dell’Inter. In molti hanno duramente criticato alcune scelte dei direttori di gara durante la stagione. Non è stato sicuramente un campionato favorevole per quanto riguarda gli episodi e questo ha un po’ segnato la parte finale del campionato.

Inter: delusione fra i tifosi

Lo Scudetto svanito ha sicuramente segnato un po’ i tifosi. Sotto al post di Interlive sulle lacrime di Lautaro alla fine di Como-Inter sono arrivati diversi commenti con critiche agli arbitri, ma anche nei confronti di alcuni giocatori. E c’è chi si è deciso di proiettare anche alla prossima finale di Champions League.

Arbitri, Inzaghi e non solo: i tifosi si scatenano

È stato un campionato sicuramente non semplice e condizionato da qualche decisione arbitrale più discutibile. Come fa notare anche Alessandro Maestri: “È in lacrime si, gli hanno rubato uno scudetto grande come una casa. Deciso già a tavolino da lontano…visto i 12 punti che mancano all’ Inter da tre mesi e mezzo ad oggi con arbitraggi e sala VAR scandalosi e vergognosi. Piangerebbe chiunque sapendo di essere stato derubato. Ladri”. Mentre Loris Zampese aggiunge: “Rubato dagli arbitri“.

Non sono mancate comunque critiche alla squadra. “Con questa rosa e vista la concorrenza decisamente inferiore, l’Inter dell’era Inzaghi avrebbe dovuto vincerli in carrozza i campionati e non solo uno. Voi dite che è un grande allenatore? Beh io ho i miei dubbi“, scrive Claudio Marziani.

Sergio Piovesan aggiunge: “È inutile piangere sul latte versato. Scudetto buttato via, neanche regalato, buttato via“. Molto più duro il commento di Diego Consalvo: “Patetici e ridicoli, hanno perso punti contro chiunque e adesso piangono per uno scudetto regalato a una squadra di scappati di casa. Grazie Inzaghi“.

Testa alla Champions League

Critiche a parte, l’Inter ora in questi due giorni ricaricherà le pile e poi da lunedì inizierà a preparare la finale di Champions League. Una partita che vale una stagione.