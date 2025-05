Shock Inter: 50 milioni e super colpo Osimhen

Il nigeriano continua ad essere un nome molto ricercato sul calciomercato anche grazie ad una stagione straordinaria con il Galatasaray

Victor Osimhen si è ripreso la scena con il Galatasaray. Dopo un anno molto complicato al Napoli, il nigeriano è ritornato ai suoi livelli e il suo nome è finito al centro di diverse trattative di calciomercato. Si è parlato tanto della possibilità di Juventus, Manchester United e tante altre big, ma un club sembra essere pronto a fare un tentativo per strappare il calciatore alla concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.

In questo momento ogni discorso è comunque rimandato alle prossime settimane. Ci sono ancora dei piccoli scogli da superare e dopo si entrerà nel vivo della trattativa. La volontà del club è comunque quella di chiudere per Osimhen per dare un segnale molto importante anche sulle ambizioni future della squadra.

Calciomercato: non solo Inzaghi, l’Al-Hilal vuole Osimhen

L’Al-Hilal è pronto ad una doppia operazione importante la prossima estate. Attualmente la priorità è quella di convincere Inzaghi ad accettare la panchina del club saudita. Contemporaneamente la dirigenza è al lavoro per provare a chiudere l’affare Osimhen. Un colpo che potrebbe convincere il tecnico piacentino a sposare ancora di più il progetto.

Inzaghi-Al-Hilal, la moglie a Riad

Come riferito da Tuttosport, l’Al-Hilal vuole fare sul serio per Inzaghi. Sul piatto il club arabo ha messo una proposta da cinquanta milioni per il prossimo triennio e un regalo in attacco come Osimhen. Al momento il tecnico si è preso del tempo per pensare esclusivamente alla Champions League. Dopo la finale di Monaco, le parti si siederanno ad un tavolo per fare il punto della situazione sul suo futuro.

Intanto, però, i segnali che arrivano dalla moglie sembrano confermare come il tecnico ha preso sul serio la proposta arrivata dall’Arabia. Stando alle ultime indiscrezioni, Gaia Lucariello sarebbe stata a Riad per studiare la città e le strutture della possibile scuola dei figli. Un qualcosa che fa pensare come il via libera alla proposta ci potrebbe essere.

Naturalmente il discorso è rinviato a dopo l’incontro con Marotta. Molto dipenderà anche dal risultato nella prossima finale di Monaco. Una vittoria porterebbe Inzaghi ad avere un potere contrattuale importante e quindi giocare su questo per magari chiedere un contratto più lungo e maggiori garanzie a livello tecnico.

Prima la finale di Champions, poi il futuro

La linea decisa da Inzaghi è condivisa anche dall’Inter. In questo momento la priorità è data alla finale di Champions. Dopo ci si siederà al tavolo e si ragionerà con attenzione sul suo futuro.