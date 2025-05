Triplete Inter, Mourinho ha gufato Inzaghi: lo Special One confessa tutto

I nerazzurri sono stati molto vicini a vincere il Triplete in questa stagione, ma c’è chi ha sperato che questo scenario non potesse accadere

L’Inter ha sognato in grande per buona parte della stagione. I ragazzi di Simone Inzaghi sono stati davvero vicini a ripetere quel Triplete vinto nel 2010. Poi qualche errore commesso nelle ultime settimane ha portato Lautaro e compagni a vedere sfumare l’obiettivo anche se ancora l’anno non è finito e la Champions League potrebbe consentire di andare a scrivere una pagina di storia molto importante.

Il Triplete ha sicuramente portato i tifosi di Juventus e Milan a gufare. Ma tra coloro che hanno sperato in un non successo del club nerazzurro c’era anche una persona molto speciale per quanto riguarda il mondo Inter. Stiamo parlando di Mourinho. Ad ammetterlo è stato direttamente il tecnico portoghese in un’intervista ai microfoni di Sky Sports.

Mourinho e il pensiero sull’Inter

José Mourinho ha sempre detto di essere un grande tifoso dell’Inter, ma in questo caso si è rivelato un Mourinhista. La conferma è arrivata dalle sue parole sul possibile Triplete da parte del club nerazzurro.

Lo Special One: “Triplete nerazzurro? Sarò sincero…”

L’Inter per diverso tempo è stato in piena corsa per il Triplete. Un primato che fino ad oggi in casa nerazzurra lo detiene Mourinho e il tecnico portoghese non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire. Una sorta di egoismo sportivo che lo stesso portoghese ha ammesso ai microfoni di Sky Sports.

“Sarò un po’ cattivo – l’ammissione di Mourinho – ma molto onesto. Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo assolutamente. Quello è mio“. Insomma, un po’ di invidia nell’ottimo cammino fatto da Simone Inzaghi ed è stato tirato un grande sospiro di sollievo quando la possibilità di andare a vincere tutto è sfumata.

Per il momento il record di Mourinho è destinato a restare almeno un altro anno. L’Inter non ha alcuna intenzione comunque di mollare la presa sulla possibilità di realizzare un nuovo Triplete. Ma lo Special One è pronto ancora una volta a gufare nella speranza di far restare il primato solo suo.

L’Inter proverà a vincere la Champions

A prescindere dalle sue parole, Mourinho continuerà a restare un grande tifoso dell’Inter e da parte sua ci potrebbe essere tanta soddisfazione in caso di una vittoria nella prossima Champions League.