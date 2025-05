Il Psg batte l’Inter sul mercato: “Accordo e pagamento clausola”

La sfida fra i due club si sposta anche sul calciomercato e i parigini sono pronti a battere il primo colpo ed avere la meglio sui nerazzurri

PSG ed Inter non si sfideranno solo sul campo, ma anche sul calciomercato. Le due squadre hanno intenzione di andare a rinforzare la rosa per essere protagonisti anche la prossima stagione e si stanno muovendo in modo concreto per andare ad individuare gli obiettivi giusti ed ideali.

Uno di questi era in comune fra Inter e il PSG con i parigini che sono davvero vicini alla conclusione. Il club transalpino ha deciso di accelerare pagando la clausola e trovando l’accordo con il calciatore. Una mossa che ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il giocatore. Da parte dei nerazzurri c’era stato un sondaggio, ma visti i costi della trattativa si è deciso di virare su altri obiettivi e dare campo libero a Luis Enrique.

Il PSG batte il primo colpo sul mercato: Inter anticipata

L’arrivo a gennaio di Kvaratskhelia ha confermato come il PSG non ha alcuna intenzione di abbassare l’asticella. I parigini sono destinati ad essere ancora una volta protagonisti in estate sul calciomercato e il primo acquisto è praticamente definito con l’ufficialità attesa nel giro di poche settimane.

Mastantuono al PSG: i dettagli dell’affare

L’Inter aveva fatto un pensiero per Mastantuono sondando anche il terreno. La trattativa, però, non è mai decollata e questo ha portato il PSG a muovere passi concreti e portare a casa uno dei talenti argentini. L’affare è davvero vicina alla conclusione e ci attendiamo delle novità in tempi brevi.

A dare l’annuncio è Gianluca Di Marzio. “Mastantuono andrà al PSG – ha scritto il giornalista – i parigini hanno trovato l’accordo con l’argentino. Ma c’è anche un retroscena: il Como avrebbe pagato la clausola da 45 milioni ed era vicino ad avere l’ok del giocatore. Il PSG, però, ha fatto prima e dal 1° gennaio 2026 avrà a disposizione l’attaccante“.

Un colpo importante per i parigini. Mastantuono è, infatti, un classe 2007 che si è preso la scena con il River Plate con gol e assist. Su di lui hanno messo gli occhi diverse big, ma alla fine l’hanno spuntata i transalpini pagando la clausola rescissoria e trovando l’accordo con l’argentino.

Inter: no a Mastantuono per i costi

L’Inter ha fatto un pensiero per Mastantuono per piazzare un colpo di livello nel prossimo calciomercato, ma i costi dell’operazione erano importanti e questo ha portato i nerazzurri a fare un passo indietro.