Inter, il Presidente è a Parigi: tre colpi pazzeschi per Inzaghi

Sono ore decisive per il futuro del tecnico piacentino. E nelle scorse ore il presidente è arrivato in Francia per chiudere alcune operazioni

Siamo entrati nella settimana decisiva in casa Inter. La Champions League è ormai un brutto ricordo, in viale della Liberazione si sta già ragionando al futuro con l’obiettivo di ripartire tutti insieme. In più di un’occasione i nerazzurri sono riusciti a rialzarsi conquistando anche successo importanti. Ora, però, la situazione è un po’ differente rispetto al passato e bisognerà capire prima di tutto se continuare con Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere i dubbi. La volontà del club è molto chiara: continuare con Simone Inzaghi. Ora, però, bisognerà capire se il piacentino deciderà di sposare il progetto di viale della Liberazione. La risposta è attesa nelle prossime ore e i tifosi sperano che sia positiva.

Futuro Inzaghi: Inter e Al Hilal in attesa

Al momento Inter e Al Hilal sono in attesa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si è preso alcuni giorni per ragionare sul suo futuro. L’offerta saudita è importante dal punto di vista economico. Da parte di viale della Liberazione si punta sul forte e solido rapporto che si ha con il piacentino.

L’Al Hilal accelera: il presidente è in Europa

Una cosa è certa: l’Al Hilal vuole chiudere in poco tempo operazioni importanti. Secondo le informazioni di Arriyadiyah, il presidente saudita è volato a Parigi con l’obiettivo di definire alcuni colpi in ottica Mondiale per Club. La priorità in questo momento è sicuramente strappare il sì di Simone Inzaghi.

Un via libera che potrebbe portare il club saudita anche a piazzare altri colpi importanti. L’Al Hilal vuole regalare al tecnico piacentino Victor Osimhen e Theo Hernandez. Le trattative con il Napoli e il Milan sembrano essere in via di definizione e si attende il sì dei giocatori per sbloccare in modo definitivo il doppio affare. Ma non è finita qui: si proverà a chiudere presto anche Bruno Fernandes dal Manchester United.

L’idea dell’Al Hilal sarebbe quella di presentarsi al prossimo Mondiale per Club con una rosa differente e Inzaghi in panchina per alzare ancora di più il livello e magari sognare in grande durante la competizione.

Fabregas favorito per il post Inzaghi

Un eventuale sì di Inzaghi all’Al Hilal costringerebbe l’Inter a trovare un nuovo tecnico. Fabregas è il grande favorito, ma sta scalando le gerarchie anche De Zerbi. Restano possibili Chivu e Vieira mentre dalla Spagna parlano di un interesse nei confronti di Simeone.