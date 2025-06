Bomba Inter, conferme su Mourinho: “Operazione in stile Ranieri”

Sono ore decisive per la panchina nerazzurra. Il portoghese ritorna ad essere accostato al club meneghino, ma ci sono degli ostacoli da superare

Proseguono i lavori per il nuovo allenatore in casa Inter. In viale della Liberazione il nome in cima alla lista è quello di Fabregas. Lo spagnolo piace molto ad Ausilio ma il Como ha ribadito che non ha intenzione di liberarlo.

Vieira resta la prima alternativa. Resta in corsa anche Chivu. Il romeno, però, sembra rappresentare una sorta di ultima spiaggia. In queste ultime ore, però, è ritornato con forza il nome di Mourinho. Il portoghese vorrebbe lasciare la Turchia e sappiamo molto bene come non rifiuterebbe un ritorno a Milano.

Inter: Mourinho si è proposto al club

Al momento non ci sono assolutamente contatti diretti con Mourinho. Come raccontato dal nostro sito, il portoghese si è proposto indirettamente al club. E questa mattina l’edizione de La Repubblica ha parlato di “un pensiero romantico e sarebbe una operazione in stile Ranieri a Roma: tornare ad allenare dove si è stati bene, prima della fine della carriera in panchina”.

La posizione dell’Inter su Mourinho

Il nome di Mourinho al momento non sembra accendere molto in viale della Liberazione. Marotta non lo vuole e per questo motivo la strada che porta al portoghese è assolutamente in salita. Le idee ad oggi fra i dirigenti sono diverse.

L’intenzione della società nerazzurra è quella di puntare su un allenatore giovane. Da qui la decisione di andare con forza su Fabregas anche se, almeno per il momento, non c’è stata nessuna reale apertura dal Como. I lariani sperano di poter riuscire a continuare ancora con lo spagnolo.

Le alternative sono quelle che portano a Vieira (in pole con l’addio a Fabregas) e Chivu. Ma naturalmente in una situazione in continuo aggiornamento non si escludono delle sorprese. E vedremo se Mourinho riuscirà a scalare le gerarchie oppure resterà una semplice suggestione romantica anche per i tifosi dell’Inter.