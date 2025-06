Bufera Chivu, finisce prima di iniziare: “Trovate un altro per i vostri giochetti”

L’Inter è pronta a ripartire dal romeno. Ma si tratta di una scelta che non convince pienamente i tifosi nerazzurri. Sui social in molti si sono scatenati

È Chivu il post Inzaghi. Dopo il no di Fabregas, l’Inter ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza dell’ambiente nerazzurro come il romeno. In viale della Liberazione si è preferito affidare la panchina ad un tecnico che ha trascorso diversi anni ad Appiano Gentile e questo dovrebbe dare un piccolo vantaggio per quanto riguarda l’inizio della prossima stagione.

Un pensiero non assolutamente condiviso dai tifosi. In molti non hanno assolutamente accettato la decisione della società spaventati dal fatto che ci potrebbe essere un passo indietro sulle ambizioni. La scelta di Chivu in questo momento non convince assolutamente e sarà il campo a dare l’ultimo giudizio. La speranza è che naturalmente l’ex difensore possa dimostrare tutto il suo talento e magari fare sin da subito l’exploit.

Chivu-Inter: la scelta non convince

La scelta Chivu in questo momento non convince i tifosi. In molti si aspettavano un nome più importante come magari poteva essere quello di Fabregas. Poi la decisione di puntare sull’ex difensore che per molti è una scommessa a forte rischio fallimento. E vedremo cosa dirà il campo.

I tifosi non condividono la scelta di Chivu: attacco alla società

Il post di Matteo Barzaghi sulla scelta di Chivu da parte dell’Inter ha provocato una dura reazione dei tifosi. “Quindi? Quando sarà esonerato… settembre ottobre o novembre?“, scrive Cesko.

Raffael, invece, aggiunge: “Ma volesse il Dio che domani Chivu dica ai 2 boss: Trovate qualcun altro x i vostri giochetti. Non si può rischiare di buttare una stagione x improvvisazione manageriale. L’Inter é una cosa seria x noi. Amala e Rispettatela“.

Discorso un po' più ampio da parte di Denis Ugolini: "È una vergogna !!!! Dirigenza imbarazzante. Non ci hanno capito niente.



Inter-Chivu. Incontro positivo. Si è parlato è approfondito tutto. Squadra e progettazione. Domani altro incontro decisivo in cui si deciderà e definirà tutto. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) June 5, 2025

Ma volesse il Dio che domani Chivu dica ai 2 boss: Trovate qualcun altro x i vostri giochetti Non si può rischiare di buttare una stagione x improvvisazione manageriale L’Inter é una cosa seria x noi

È una vergogna !!!!

Dirigenza imbarazzante.

Non ci hanno capito niente.

Non avevano un piano B.

Chivu è un ripiego di un ripiego.

Tanto alla conferenza stampa nessun giornalista avrà le palle di fare domande scomode . Mai una critica x Ausilio.

Chivu firma un biennale

Non avevano un piano B. Chivu è un ripiego di un ripiego. Tanto alla conferenza stampa nessun giornalista avrà le palle di fare domande scomode. Mai una critica x Ausilio. Povera Inter!!!!".

Nonostante le critiche da parte dei tifosi, l’Inter non ha intenzione di fare un passo indietro. La scelta per il post Inzaghi è Chivu. Accordo biennale con il romeno ed esordio al Mondiale per Club.