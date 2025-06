“Certi amori non finiscono”: clamoroso Inter, Inzaghi torna subito

L’addio del tecnico nerazzurro è stato come un fulmine a ciel sereno. E c’è chi sogna un ritorno del piacentino nel giro di davvero poco tempo

L’avventura di Simone Inzaghi all’Inter è finita forse in modo inaspettato. Già lo scorso anno si era ipotizzato un passo indietro del piacentino. Poi l’incontro con Marotta e la decisione di rinnovare. Lo stesso si pensava nelle scorse settimane, ma alla fine il tecnico ha deciso di forzare la mano e non continuare con i nerazzurri. Un addio difficile e che, come confermato dalla moglie in un post sui social, si è cercato in tutti i modi di evitare.

Ma Inzaghi ha deciso di non ritornare sui propri passi. La decisione dell’addio era stata presa già da tempo ed ora i tifosi sperano magari in un ritorno in un prossimo futuro. Un bis non semplice, ma il calcio ci ha abituato a queste cose e quindi i supporters nerazzurri sognano di avere un giorno ancora una volta il piacentino – ora all’Al-Hilal – in panchina.

Inzaghi e il suo ‘amore’ per l’Inter

Nonostante questo passo indietro, il rapporto tra l’Inter e Simone Inzaghi è molto forte e questo potrebbe consentire magari un ritorno del piacentino in un prossimo futuro. Un qualcosa di non semplice, ma il calcio rivela sempre molte sorprese e quindi mai dire mai.

Ritorno Inzaghi: l’indizio social della moglie

Gaia Lucariello in più di un’occasione ha confermato come la sua volontà era quella di restare a Milano. Ma alla fine ha preferito non intromettersi in quelle che erano scelte lavorative del marito. Ma in queste ultime ore è spuntato un like da parte della moglie di Inzaghi che fa sognare in grande l’ambiente Inter.

“Tanto prima o poi tornate perché certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, il pensiero dello youtuber nerazzurro Luca Mastrangelo che ha ricevuto il like della moglie di Simone Inzaghi. Un mi piace che sembra rappresentare una sorta di arrivederci e non addio anche se per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

Ad oggi sembra difficile ipotizzare un ritorno di Inzaghi all’Inter. Ma il calcio ci ha sempre riservato delle sorprese (vedi Allegri o Sarri) e chissà se in un prossimo futuro si possa ipotizzare anche una nuova esperienza del piacentino sulla panchina nerazzurra.

Il presente si chiama Chivu

Il presente dell’Inter, però, si chiama Chivu. Il romeno ha firmato un biennale ed ora dovrà dimostrare sul campo di meritare la panchina nerazzurra.