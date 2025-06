È fatta con l’Al-Hilal di Inzaghi: 75 milioni, super scippo all’Inter

Il tecnico piacentino potrebbe complicare i piani di calciomercato dei nerazzurri. La beffa è pronta e presto sono attese delle novità in questo senso

Il nuovo ciclo dell’Inter è partito. La decisione di Inzaghi di non continuare ha colto un po’ a sorpresa in casa nerazzurra. La scelta poi è caduta su Chivu, ma il tecnico piacentino rischia di complicare i piani per il calciomercato di viale della Liberazione. Per il momento si è nel campo delle ipotesi anche se l’Al-Hilal sembra essere intenzionata a fare sul serio.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo con il club arabo è stato ormai fatto e per questo motivo l’Inter rischia una beffa importante sul calciomercato. Non sicuramente una buona per viale della Liberazione, che sarà costretta a cambiare un po’ i programmi in caso di fumata nera. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non è da escludere che Marotta possa decidere di rilanciare per anticipare i partenopei.

Calciomercato: Osimhen vicino all’Al-Hilal

Simone Inzaghi è pronto ad accogliere il suo bomber. L’Al-Hilal è sempre più vicino a chiudere l’affare Osimhen. Il nigeriano ha detto sì alla proposta di 40 milioni a stagione mentre i partenopei riceveranno i soldi della clausola (75 milioni). Un affare che potrebbe complicare e non poco il calciomercato dei nerazzurri.

Inter: il Napoli tenta il sorpasso su Beukema

L’affare Osimhen potrebbe complicare e non poco i piani dell’Inter sul calciomercato. I 75 milioni di euro potrebbero consentire ai partenopei di beffare i nerazzurri. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere le prossime settimane per capire come si potrà sviluppare la situazione.

Ma il Napoli sembra essere intenzionato ad accelerare per Beukema con la cessione di Osimhen e a questo punto il difensore del Bologna è lontano dall’Inter. I nerazzurri non hanno ancora deciso di muoversi concretamente per l’olandese e i partenopei sono pronti a sfruttare l’addio del nigeriano per andare a chiudere una operazione importante.

Non è da escludere che l’Inter provi un rilancio, ma per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il Napoli proverà con Osimhen a beffare l’Inter nella corsa a Beukema e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Inter: Beukema si allontana

Il futuro di Beukema sembra essere lontano dall’Inter. Il centrale potrebbe vestire la maglia del Napoli la prossima stagione anche grazie alla cessione di Osimhen.