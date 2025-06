Calhanoglu ceduto dall’Inter: l’annuncio di Sky Sport

Negli ultimi giorni sono state diverse le voci sul possibile addio del turco durante il prossimo calciomercato. E ci sono degli aggiornamenti importanti sul centrocampista

Nonostante l’Inter e i vertici della società si trovano negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, le voci di calciomercato sul club nerazzurro non si fermano. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità di un addio di Calhanoglu. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo sembra essere improbabile. Oaktree punta a ringiovanire la rosa e il centrocampista, per questioni di età, non rientra nei piani del club di viale della Liberazione per il futuro.

Per questo motivo davanti ad una proposta importante il calciatore potrebbe lasciare l’Inter. L’arrivo a zero e un contratto da circa 13 milioni di euro lordi a stagione sembrano rappresentare due motivi in più per aprire alla cessione di Calhanoglu. E sulla sua partenza ci sono delle novità molto importanti.

Calciomercato Inter: il punto sul futuro di Calhanoglu

Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Dalla Premier League e dall’Arabia spingono per arrivare al centrocampista e anche il Galatasaray punta al centrocampista turco. Il giocatore non ha mai chiuso alla possibilità di un ritorno in Turchia e in uno dei migliori club del suo Paese.

Galatasaray su Calhanoglu: la smentita di Sky Sport

Per adesso Calhanoglu non sembra essere in procinto di lasciare l’Inter. Nelle ultime ore si era parlato della possibilità di una sua cessione imminente con il Galatasaray in pole position. Ma, secondo le informazioni di Sky Sport, i turchi non avrebbero avanzato nessuna offerta per il centrocampista.

Ma questo non chiude le porte ad un possibile addio durante il calciomercato estivo. Come spiegato in precedenza, l’Inter è intenzionata ad ascoltare eventuali proposte per Calhanoglu e presto il Galatasaray potrebbe presentarsi in viale della Liberazione con una prima proposta visto il reale interesse nei confronti del regista. Naturalmente non si tratta di una operazione non semplice vista la richiesta dei nerazzurri.

L’Inter punta ad ottenere 30 milioni di euro dalla cessione di Calhanoglu. Una cifra importante considerato il fatto che il turco è arrivato a parametro zero. Senza dimenticare che una sua partenza porterebbe il club ad alleggerire il bilancio da un ingaggio importante di 13 milioni lordi.

Inter: Bernabé il sostituto di Calhanoglu?

Una eventuale partenza di Calhanoglu costringerebbe l’Inter a dover andare a prendere il sostituto. Uno dei nomi valutati dal club è quello di Bernabé, il talento spagnolo del Parma che Chivu ha potuto allenare nella parte finale della scorsa stagione.