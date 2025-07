Calhanoglu firma con la rivale: incontro col presidente e affare da 20 milioni

Il futuro di Calhanoglu continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. Un’altra squadra si sarebbe mossa direttamente con il turco

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori dell’Inter e poi il ritrovo ad Appiano Gentile per preparare una stagione lunga e ricca di impegni.

Al rientro dovrebbe esserci anche Calhanoglu. Nonostante continui ad essere al centro di diverse voci di calciomercato, il turco è ancora un tesserato nerazzurro e, quindi, è atteso regolarmente con il resto della squadra per iniziare la preparazione in vista della prima di campionato.

Intanto, però, le voci sul futuro di Calhanoglu continuano ad essere molto insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, un club si sarebbe mosso in modo concreto nei confronti del turco chiedendo informazioni direttamente al calciatore sulle cifre dell’operazione.

Al momento, però, nessuna offerta all’Inter e questo sembra allontanare l’ipotesi di una partenza durante il calciomercato estivo.

Calciomercato: il Fenerbahce sonda Calhanoglu

Non solo il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce avrebbe sondato il terreno per Calhanoglu. Secondo l’emittente turca YS Tv, il presidente della squadra allenata da Mourinho si sarebbe incontrato con il giocatore per chiedere informazioni sullo stipendio (6,5 milioni netti) e sulle cifre della cessione.

Nessuna chiusura da parte del giocatore, che avrebbe così replicato: “Presidente, se accetta il mio compenso, mi piacerebbe giocare per voi“.

Hakan Çalhanoğlu’ndan Ali Koç’a: “Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe’de oynamak isterim.” https://t.co/E9Z9tKgQ5h — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 19, 2025

La posizione dell’Inter su Calhanoglu

Intanto nelle scorse ore sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali dell’Inter su Calhanoglu. Fino ad oggi in viale della Liberazione mai nessuno era entrato nei dettagli dell’affare. Ausilio, invece, ha deciso di rompere in silenzio a margine di un evento organizzato a Massa e dedicato ai direttori sportivi.

“C’è stato un tentativo del Galatasaray – ha ammesso Ausilio – abbiamo avuto un confronto con loro e ci siamo resi conto che non c’era nulla. Calhanoglu non ha mai chiesto di andare via. Negli USA ci siamo confrontati tutti i giorni con Marotta. Fa parte delle dinamiche di mercato leggere certe notizie, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di un campione di quel calibro“.

Le parole di Ausilio confermano la volontà dell’Inter di non svendere il giocatore. Per acquistare Calhanoglu c’è bisogno di una offerta importante e nessuno fino ad oggi l’ha presentata. E con il passare dei giorni il suo trasferimento si fa sempre più visto il poco tempo a disposizione per trovare il sostituto.

Calhanoglu fra Turchia ed Inter

Il futuro di Calhanoglu è comunque fra Turchia ed Inter. Fenerbahce e Galatasaray si sono mosse in modo concreto con il calciatore, ma soddisfare i nerazzurri non è facile. Per questo motivo ad oggi sono molte le possibilità di vedere il centrocampista ancora alla corte di Chivu da agosto.