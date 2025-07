L’annuncio ufficiale sulla cessione di Asllani: quanto incassa l’Inter

L’albanese sembra essere con le valigie in mano. La decisione di viale della Liberazione è ormai definitiva e si proverà a risolvere la questione in poco tempo

L’avventura di Asllani con la maglia dell’Inter si può praticamente considerare terminata. Acquistato per una cifra intorno ai 15 milioni, l’italo-albanese non ha mai realmente convinto ed ora il suo destino è praticamente segnato visto che in viale della Liberazione hanno preso una decisione netta.

Il futuro di Asllani sarà lontano dall’Inter. I nerazzurri hanno ormai deciso – da mesi ormai – di non puntare più sul giocatore e si sta trovando la migliore soluzione nel giro di poco tempo.

La cessione consentirà a viale della Liberazione di mettere nelle proprie casse una cifra importante da reinvestire in entrata. Per questo motivo Marotta e Ausilio sperano di poter definire il tutto nei prossimi giorni, ma molto dipenderà anche dai calciatori.

Ausilio su Asllani

Asllani è stato anche al centro delle dichiarazioni che Ausilio ha rilasciato a margine di un evento dedicato ai direttore sportivi. Il dirigente nerazzurro ha confermato di aver “comunicato al calciatore che per noi è giusto che vada via.

Pensiamo che dopo tre anni sia corretto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze con l’Inter ed è un calciatore della nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l’ideale”.

Asllani vuole rimanere in Serie A

Il futuro di Asllani è quindi lontano dall’Inter e nelle prossime settimane dovranno essere sciolte le riserve. Nei giorni scorsi ci aveva provato il Betis trovando anche un accordo di massima con il club nerazzurro, ma alla fine il giocatore ha preferito non accettare la proposta del club spagnolo ribadendo la sua preferenza per l’Italia.

In Serie A il giocatore albanese è sulla lista di Bologna e Fiorentina oltre che magari qualche altro club di media classifica. Per il momento nessuna si è mossa ufficialmente con i nerazzurri. In viale della Liberazione si chiedono 15 milioni di euro per Asllani e nel giro delle prossime settimane si spera che si possa sbloccare tutto.

Non è da escludere che il Betis possa comunque tornare all’assalto. Per il momento il calciatore non sembra essere intenzionato ad accettare una destinazione estera. Ma con il passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare e magari lo stesso Asllani aprire al trasferimento in Spagna.

Asllani fuori dal progetto Inter

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Asllani è fuori dal progetto Inter. I nerazzurri lo hanno già comunicato al calciatore e a questo punto si dovrà trovare una soluzione che accontenti entrambi e porti l’albanese a giocare con continuità.