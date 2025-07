Affare improvviso tra Inter e Chelsea: prestito e riscatto a 25 milioni

È un centrocampista brasiliano che nell’ultimo anno e mezzo ha segnato 12 gol

I nomi di Montesano e Bertolucci ci fanno subito pensare a un grande attore che lo scorso giugno ha compiuto 80 anni, e a uno straordinario regista purtroppo morto sette anni fa.

Ma sono anche i nomi dei due intermediari che ieri hanno fatto tappa nella sede dell’Inter. Entrambi legati al potentissimo, ma Bertolucci non è da meno, Kia Joorabchian. Sì, quello di Joao Mario e Gabigol… Ma pure quello di Joshua Zirkzee, che tanto piace all’Inter.

Montesano e Bertolucci hanno iniziato il classico giro delle sette chiese. Zirkzee è molto stimato da Ausilio, ma oggi l’Inter è focalizzata sull’acquisto di un calciatore con tutt’altre caratteristiche: ovviamente di Lookman, per il quale i nerazzurri dovrebbero rilanciare per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta.

Montesano e Bertolucci hanno in mano anche il file Douglas Luiz, che ieri non si è presentato alla Continassa per il raduno pre-ritiro. La Juventus lo sanzionerà con una pesante multa.

Il brasiliano è stato uno dei grandi flop della mini-Era Giuntoli ed è sul mercato: con l’Inter, però, non c’entra nulla, il suo futuro prossimo sarà probabilmente in quella Premier dove è riuscito a lasciare il segno.

Secondo ‘Sportitalia’, i due intermediari hanno proposto ai dirigenti interisti un altro calciatore brasiliano. Parliamo di Andrey Santos, centrocampista classe 2004 che più di due anni fa il Chelsea ha strappato al Vasco da Gama tirando fuori circa 12 milioni di euro.

Andrey Santos un talento indiscutibile: ma oggi all’Inter non c’è spazio

Andrey Santos non ha sfondato al Chelsea, ma ci è arrivato giovanissimo e ha dovuto subito vedersela con una concorrenza – oltre che con un via-vai pazzesco di calciatori – spietata e fuori dalla sua portata.

Brevissima e negativa l’esperienza in prestito al Nottingham Forest, molto positiva quella successiva allo Strasburgo durata 15 mesi: 12 gol (più 5 assist) in 45 partite, numeri quasi da seconda punta.

Il ventunenne di Rio de Janeiro non è un nome nuovo in ottica Inter, come possibile opzione per la mediana Interlive.it ve ne parlò in anticipo lo scorso maggio. Naturalmente al netto di qualche uscita.

Oggi possiamo dire che è quasi impossibile possa avere spazio nei piani del club e di Chivu, nonostante la possibile apertura dei londinesi a un prestito con diritto sui 25/30 milioni.