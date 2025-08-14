Leoni al Liverpool, una tempesta si abbatte su Ausilio: “Dimissioni”

Il giovane difensore del Parma, obiettivo di mercato dell’Inter, si trasferisce in Premier per 35 milioni bonus inclusi

Leoni si trasferisce al Liverpool. L’operazione col Parma si è chiusa stanotte per 35 milioni di euro bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita. Finisce così uno dei due tormentoni di calciomercato, l’altro ovviamente ha come protagonista Lookman, riguardanti l’Inter.

Leoni al Liverpool per 30 milioni più bonus, i tifosi dell’Inter non ci stanno

I tifosi nerazzurri, perlomeno la maggior parte di essi ha preso malissimo il fatto che l’Inter non abbia provato a prendere concretamente Leoni, lasciandolo andare a Liverpool senza nemmeno presentare un’offerta. Fa arrabbiare anche la cifra finale dell’affare: la parte fissa è di 30 milioni, per molti interisti considerata alla portata del club di Oaktree.

Mirino puntato su Ausilio: “Attendo le sue dimissioni”

Dopo la società, incluso Marotta, adesso nel mirino dei tifosi dell’Inter c’è soprattutto Piero Ausilio, il quale l’estate scorsa preferì prendere puntare su Palacios anziché su Leoni allora alla Sampdoria. Il diciottenne sarebbe costato 5/7 milioni, cinque volte in meno rispetto ad ora.

Fosse una normale azienda: -Buongiorno Piero, si sieda.



-Senta, com’è possibile che seguiva questo giocatore da 7 anni e quando è stato il momento di prenderlo ha scelto un nessuno argentino?

+…

-Bene domani attendo le sue dimissioni. Buona giornata. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) August 13, 2025

Palacios costava più di Leoni — Duca Andrea (@DucaAndrea85) August 14, 2025

Ausilio li conosce tutti, ma poi arriva l’intermediario o l’agente amico che gli fa comprare altri giocatori. Strano eh.

Che poi anche se lo avessimo preso, lo avrebbe spedito in prestito allo Spezia. Leoni ha rifiutato perché voleva la A. Ha fatto benissimo, ora è al Liverpool — Let’s go Brandon 🇸🇻🇷🇸🎌🇬🇪🇳🇪 (@valkeasusi) August 14, 2025

pure peggio dell’incompetenza, l’arroganza è il suo principale problema. I risultati sono le dichiarazioni post scudetto e su lookman tra le tante, sono la sufficienza nelle trattative, che avvengono come e con chi vuole lui, e sono che nel mercato agiamo senza logica alcuna. — Matti er matto (@mattiermatto_) August 13, 2025

Disastro totale. — Daniel Orme ⭐️⭐️ (@hevalwoland) August 14, 2025

Questa è la gioconda di Ausilio,di cazzate ne ha fatte tante in questa lunga e inspiegabile carriera nerazzurra,ma qui si è toccato il fondo — Andrea 93 ⭐⭐ (@Andrea93284) August 13, 2025

All’Inter pagano tutti quando sbagliano tranne i dirigenti. Quelli mai. — Jamas (@_Thejamas) August 14, 2025

Si ma dovrebbero chiedere spiegazioni dei soldi buttati un anno fa per Palacios, Taremi e Zielinski. — massimiliano (@ilgladiatore36) August 13, 2025

Difesa Inter al completo: nuovo arrivo solo in caso di un’uscita

Restando e chiudendo sul tema difensore, l’Inter non ha fatto e non farà nulla a meno di un’uscita. Questo perché il reparto, a maggior ragione dopo le conferme di Acerbi e de Vrij, ma anche di quella di Darmian, è considerato al completo. Numericamente lo è.

Chi può partire? Al di là di Palacios, che è fuori dal conteggio, uno tra Bisseck e Pavard. Anche se per il tedesco non sono arrivati nuovi rilanci dalla Premier e per il francese il Galatasaray non sembra disposto a fare follie. In Turchia parlano di una proposta di prestito con diritto di riscatto.