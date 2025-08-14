Leoni al Liverpool, una tempesta si abbatte su Ausilio: “Dimissioni”

di

Il giovane difensore del Parma, obiettivo di mercato dell’Inter, si trasferisce in Premier per 35 milioni bonus inclusi

Leoni si trasferisce al Liverpool. L’operazione col Parma si è chiusa stanotte per 35 milioni di euro bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita. Finisce così uno dei due tormentoni di calciomercato, l’altro ovviamente ha come protagonista Lookman, riguardanti l’Inter.

Leoni-Liverpool e Piero Ausilio
Leoni al Liverpool, una tempesta si abbatte su Ausilio: “Dimissioni” – Interlive.it

Leoni al Liverpool per 30 milioni più bonus, i tifosi dell’Inter non ci stanno

I tifosi nerazzurri, perlomeno la maggior parte di essi ha preso malissimo il fatto che l’Inter non abbia provato a prendere concretamente Leoni, lasciandolo andare a Liverpool senza nemmeno presentare un’offerta. Fa arrabbiare anche la cifra finale dell’affare: la parte fissa è di 30 milioni, per molti interisti considerata alla portata del club di Oaktree.

Mirino puntato su Ausilio: “Attendo le sue dimissioni”

Dopo la società, incluso Marotta, adesso nel mirino dei tifosi dell’Inter c’è soprattutto Piero Ausilio, il quale l’estate scorsa preferì prendere puntare su Palacios anziché su Leoni allora alla Sampdoria. Il diciottenne sarebbe costato 5/7 milioni, cinque volte in meno rispetto ad ora.

Difesa Inter al completo: nuovo arrivo solo in caso di un’uscita

Restando e chiudendo sul tema difensore, l’Inter non ha fatto e non farà nulla a meno di un’uscita. Questo perché il reparto, a maggior ragione dopo le conferme di Acerbi e de Vrij, ma anche di quella di Darmian, è considerato al completo. Numericamente lo è.

Pavard esulta
Difesa Inter al completo: nuovo arrivo solo in caso di un’uscita (LaPresse) – Interlive.it

Chi può partire? Al di là di Palacios, che è fuori dal conteggio, uno tra Bisseck e Pavard. Anche se per il tedesco non sono arrivati nuovi rilanci dalla Premier e per il francese il Galatasaray non sembra disposto a fare follie. In Turchia parlano di una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Gestione cookie