“Certamente l’amarezza è stata molto grande, ma siamo usciti a testa alta dando il massimo”. Così Beppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Fiorentina-Inter, una sfida che per la squadra di Conte arriva cinque giorni dopo l’eliminazione dalla Champions: “E’ un passo anche questo da valutare in un contesto negativo, il nostro è un processo di crescita lento, però il progetto sta crescendo in maniera positiva e ora non possiamo fare altro che mettere nel dimenticatoio l’eliminazione dalla Champions e andare avanti – ha aggiunto l’Ad nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – C’è il rammarico, ma ripeto: la squadra ha dato il massimo, perdendo contro un avversario più forte come il Barcellona e che ha espresso valori migliori”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Sessione di gennaio arida di opportunità, ma…”

In conclusione d’intervista, Marotta ha risposto in merito al calciomercato di gennaio: “E’ difficile trovare elementi in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra. La sessione di gennaio è arida di opportunità, tuttavia ci stiamo comunque guardando intorno per cercare di puntellare meglio questa squadra”, ha concluso. Gli obiettivi di gennaio dell’Inter sono ormai noti, un centrocampista in primis, poi un vice Lukaku e un terzino sinistro. Per incrementare il budget un ‘aiuto’ potrebbe arrivare da Gabigol, o meglio dalla cessione dell’attaccante protagonista di una super stagione col Flamengo.

