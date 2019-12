Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali di Antonio Conte e Vincenzo Montella per il match del Franchi valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A di scena allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. Nessuna sorpresa da parte di mister Conte, ancora alle prese con una grande emergenza a centrocampo. Anche stasera, infatti, il tecnico dovrà fare a meno di Barella, Sensi, Gagliardini e Candreva oltre che di Kwadwo Asamoah. Senza dimenticare Alexis Sanchez, che come i primi due sopracitati tornerà a inizio 2020. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, Marotta e il nuovo affare ‘alla Morata’: che colpo per Conte!

Fiorentina-Inter, Conte rilancia Bastoni. Montella sceglie Boateng come prima punta

Conte rilancia Bastoni dal primo minuto, a svantaggio di Diego Godin. Il classe ’99 andrà a piazzarsi sul centro-sinistra, con Skriniar che passerà sul centro-destra. Per il resto tutto confermato rispetto alla gara col Barcellona: D’Ambrosio e Biraghi sulle corsie esterne, in mediana Vecino e Borja Valero ai lati di Brozovic, davanti Lukaku e Lautaro. Dall’altra parte Montella, a rischio esonero e senza Ribery, si schiera a specchio optando per Boateng come punta centrale. A supporto dell’ex Milan, Federico Chiesa, per il quale come noto è in atto un aspro duello di mercato tra Inter, obbligata a vincere per tornare in vetta da sola, e Juventus.

LEGGI ANCHE ->>> Sorteggio sedicesimi Europa League: le possibili avversarie dell’Inter

Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali e diretta tv

Fiorentina-Inter verrà arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L’incontro sarà sarà trasmessa in diretta su ‘Sky Sport 1’, ‘Sky Sport Serie A’ e ‘Sky Calcio 1’.

Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. A disp.: Terracciano, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Vlahovic, Pedro. All.: Montella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Agoume, Politano, Esposito. All.: Conte.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta

Esposito nella scuderia di Totti? Le ultime di InterLive