Conte in totale emergenza in mediana per la sfida col Genoa di sabato prossimo. Ecco chi ha in mente per rimpiazzare lo squalificato Brozovic

In casa nerazzurra è totale emergenza a centrocampo per la sfida casalinga, l’ultima prima della sosta natalizia, contro il Genoa in programma sabato alle ore 18. Oltre agli infortunati Sensi e Barella, più Gagliardini il cui recupero viene dato molto difficile mentre dovrebbe farcela Borja Valero alle prese con un affaticamento, il tecnico leccese dovrà infatti rinunciare pure al fin qui sempre presente Marcelo Brozovic. Il croato ha beccato il cartellino giallo nella gara con la Fiorentina e, dato che era in diffida, verrà squalificato un turno dal Giudice sportivo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter-Genoa, Conte pensa a Skriniar come sostituto di Brozovic

Secondo ‘Tuttosport’ il sostituto di Brozovic al centro della mediana potrebbe essere Milan Skriniar. Lo slovacco, evidentemente un po’ stanco come confermano i due errori pesanti contro Barcellona e Fiorentina, ha già giocato a metà campo diverse volte, soprattutto però con la maglia della sua Nazionale. E’ comunque un ruolo che può ricoprire benissimo. Al suo fianco agirebbero Vecino e Borja Valero. Se quest’ultimo non dovesse farcela, possibile che Conte si affidi a Candreva più che ad Agoume, sempre se il classe ’87 riesca a recuperare in tempo per l’incontro con il ‘Grifone’ dell’ex Thiago Motta a rischio esonero.

Inter-Genoa, ballottaggio Politano-Esposito in attacco

Non solo Brozovic, coi rossoblù mancherà per squalifica pure Lautaro Martinez. Per rimpiazzarlo è ballottaggio tra Matteo Politano e il baby Esposito, con le quotazioni di quest’ultimo in grande ascesa, anche se l’esterno resta il favorito ad affiancare Romelu Lukaku. Ecco la probabile formazione anti-Genoa:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Skriniar, Borja Valero, D’Ambrosio; Politano, Lukaku

