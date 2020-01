Calciomercato Inter, colpo Eriksen | Real tenta beffa con uno scambio

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che possa saltare il colpaccio Eriksen a causa del Real Madrid di Florentino Perez

L’Inter non ha preso Eriksen ma ci è probabilmente molto vicina, anche se ieri Marotta ha provato a spegnere o quantomeno a frenare le voci: “Spessissimo ci vengono affiancati i nomi di importantissimi giocatori, questo ci lusinga però tengo a dire che non abbiamo avuto alcun contatto col Tottenham – le parole dell’Ad nerazzurro prima del big match col Napoli – Eriksen va in scadenza nel giugno 2020, in corsa ci sono tante squadre, lui è certamente un giocatore interessante ma per ora posso dire solo questo”.

Calciomercato Inter, super colpo Eriksen: le cifre

Per il classe ’92 danese sarebbe pronto un mega contratto di quattro o cinque anni da circa 9-10 milioni di euro netti a stagione. Marotta lavora per mettere a segno il super colpo a giugno, quindi a costo zero, tuttavia non va escluso del tutto un tentativo già per questa sessione di calciomercato, come preferirebbero gli ‘Spurs’. In tal caso, però, l’Inter dovrebbe sborsare sui 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore, nel mirino ovviamente di tutti i top club europei, Paris Saint-Germain e Real Madrid su tutti.

Calciomercato Inter, Eriksen a rischio: il Real ci prova con uno scambio

Proprio il Real di Florentino Perez sarebbe intenzionato a provarci subito per il trequartista. Secondo ‘Diario Gol’, il numero uno delle ‘Merengues’ vorrebbe offrire uno scambio con Gareth Bale, ai ferri corti con Zinedine Zidane. Il gallese tornerebbe nel Tottenham dove anni fa esplose ai massimi livelli trovando un allenatore che lo stima tantissimo come José Mourinho. Vediamo se Marotta riuscirà o meno a ‘respingere’ questo vero e proprio tentativo di beffa ai danni dell’Inter.

