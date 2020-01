Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta di Gasperini



“Abbiamo retto botta contro un’Atalanta che l’anno scorso ci è finita e sulla quale ora abbiamo undici punti in più. Questa è la dimostrazione che stiamo facendo qualcosa di straordinario”. Conte difende i suoi e sé stesso dopo il pari casalingo contro la squadra di Gasperini che mette a rischio la permanenza al primo posto: “Abbiamo fatto il possibile per vincere – ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘Dazn’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – I ragazzi sono stati eccezionali, spero solo di non avere altre defezioni. Ogni volta ci mancano degli elementi, oggi quattro, e la cosa diventa problematica. Spesso la coperta diventa troppo corta, però poi si vede la classifica e su molte situazioni si chiudono gli occhi. Ma la classifica non deve ingannare…”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Colpo Eriksen: la verità di Marotta

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato | Gazzetta.it: “Accordo Inter-Eriksen”

Inter-Atalanta | Conte: “Sensi deve giocare”. Poi a muso duro su Vidal

Stasera è tornato titolare, dopo tre mesi, Stefano Sensi. Si tratta di un rientro importante per la squadra di Conte: “Deve giocare per ritrovare la condizione, ma sono contento perché ha fatto settanta minuti in una gara molto fisica. Piano piano tornerà a regime e ritornerà il giocatore che conoscevamo a inizio ragione. Questi ragazzi vanno elogiati per quello che stanno facendo, i tifosi penso lo stiano capendo – ha evidenziato Conte prima di concludere dribblando la domanda di mercato su Vidal, il suo grande desiderio per questo calciomercato invernale – Se andrei a prenderlo in braccio? Non parlo dei giocatori che non sono dell’Inter, c’è chi lo fa di lavoro ed è giusto che parli lui”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare Giroud | Lampard esce allo scoperto

Inter, ‘giallo’ Gabigol: le ultime sulla cessione del brasiliano