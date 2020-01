Calciomercato Inter, colpo Eriksen | Mourinho ‘tuona’ in conferenza

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni di José Mourinho in conferenza stampa a proposito del trasferimento di Eriksen

Mourinho lancia un messaggio forte all’Inter su Eriksen alla vigilia del derby londinese contro il Watford: “Lui in nerazzurro? Se loro sono fiduciosi è perché hanno pronta un’offerta che però non è ancora arrivata… – ha ‘tuonato’ e bluffato il tecnico del Tottenham – Per il resto chiedete al suo procuratore che ne sa più di me”, ha concluso Mourinho evidentemente infastiditosi molto per le immagini di ieri sera che ritraevano il procuratore del danese, Martin Schoots, in compagnia dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta diretti a cena in un noto ristorante milanese.

Calciomercato Inter, Eriksen vicinissimo: le cifre

Eriksen, che domani dovrebbe partire titolare, resta comunque vicinissimo al trasferimento all’Inter. I nerazzurri hanno un accordo con lui e il suo procuratore sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione, circa 8 netti più 2 di bonus, mentre la distanza con gli ‘Spurs’ – che continuano a chiedere 20 milioni per il cartellino – pare essersi ridotta a qualche milione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

