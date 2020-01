Calciomercato Inter, non solo Icardi | Mega affare col PSG

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Mauro Icardi e un possibile maxi affare col Psg che potrebbe veder coinvolto un altro giocatore nerazzurro

Non ci sono ancora certezze, ma il futuro di Mauro Icardi ha comunque buone probabilità di essere sotto l’ombra della Tour Eiffel. Il centravanti argentino sembra infatti essere sempre più convinto di rimanere al Paris Saint-Germain anche nella prossima stagione, quindi di dire sì allo stesso club transalpino che in Francia danno intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto del suo cartellino che consentirebbe a Suning di intascare ben 70 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, non solo Icardi: 170 milioni dal Psg!

Oltre a Icardi, autore fin qui di una grandissima stagione condita da ben 17 gol e 4 assist, nel prossimo mese di giugno il Paris Saint-Germain potrebbe provare a prendere un altro giocatore nerazzurro. Parliamo di Milan Skriniar, uno degli intoccabili di Antonio Conte molto stimato dal Ds dei parigini Leonardo. Per lo slovacco, ideale erede dell”anziano’ Thiago Silva, la società dell’emiro potrebbe presentare una proposta davvero irrifiutabile, ovvero da 100 milioni di euro. Icardi-Skriniar al Psg e 170 milioni di euro all’Inter, una super cifra che permetterebbe a Marotta di piazzare un paio di grandi colpi tra centrocampo (Milinkovic-Savic della Lazio un possibile obiettivo) e attacco.

