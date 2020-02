Calciomercato, assalto Real a Lautaro | Offerta shock all’Inter

Focus sul calciomercato Inter con il Real Madrid che sfida l’odiato Barcellona per il cartellino di Lautaro Martinez. Soldi e super contropartita per i nerazzurri

Lautaro Martinez non sta certo vivendo il periodo migliore della stagione, eppure il suo nome resta al centro delle voci di calciomercato. L’ultima giunge dalla Spagna e parla dell’intenzione del Real Madrid di riandare all’assalto del suo cartellino. Le ‘Merengues’ sono alla ricerca di un big per l’attacco in vista della prossima stagione, Mbappe del Paris Saint-Germain e Mane del Liverpool sono i principali obiettivi ma anche due difficilmente raggiungibili vista la volontà delle loro società di non privarsene. Il numero 10 nerazzurro appare invece più alla portata, anche in virtù della clausola fissata a 111 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic

Calciomercato Inter, soldi e contropartita Top per Lautaro

A quanto pare, però, il club presieduto da Florentino Perez non è propenso a pagare la suddetta clausola. Secondo ‘Don Balon’ gli spagnoli vorrebbero mettere sul tavolo una proposta cash tra i 50 e i 65 milioni di euro più un top che non rientra nei piani futuri, ma anche in quelli presenti di Zinedine Zidane. Il prescelto sarebbe Gareth Bale, a un passo dal trasferirsi al Jiangsu, la squadra cinese di Suning, nella scorsa estate. Va tuttavia detto che l’elevato stipendio del quasi 31enne gallese, parliamo di circa 15 milioni di euro netti a stagione, rappresenterebbe un grosso ostacolo a un’operazione tra i due club con protagonista il ‘Toro’, sul quale probabilmente rimane in vantaggio il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Inter, pesanti critiche a Conte. E spunta l’hashtag #ConteOut

In aggiunta oppure in alternativa a Bale, secondo il portale spagnolo il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto il cartellino di James Rodriguez, fantasista colombiano anch’egli ai margini del progetto oltre che alle prese con continui problemi di natura fisica. Ecco perché è pressoché impossibile che il suo profilo possa venir preso in considerazione dall’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, indiscrezioni clamorosa sul futuro di Eriksen!