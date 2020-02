Calciomercato Inter, 20 milioni di euro | Marotta prova a chiudere!

Ultime di calciomercato Inter con Marotta che prova lo sprint per un giocatore in scadenza di contratto e dunque ingaggiabile a parametro zero

Diego Godin è stato l’ultimo grande colpo a zero messo a segno dall’Inter, il primo dell’Era targata Marotta anche se fin qui specie per ragioni tattiche l’esperto difensore uruguagio ha reso un po’ al di sotto delle attese. Non a caso si parla già di un suo possibile addio al termine della stagione, con il 2000 Marash Kumbulla del Verona possibile erede a patto che i nerazzurri riescano ad avere la meglio di una concorrenza che comprende club del calibro del Manchester United.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, 200 milioni per due top | Tutti i dettagli

Calciomercato Inter, doppio colpo a zero in attacco: le ultime

I prossimi due colpi a costo zero della ‘Beneamata’ potrebbero riguardare esclusivamente l’attacco. E’ molto vicino, infatti, l’ingaggio del talento olandese Chong in scadenza proprio coi ‘Red Devils’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Secondo ‘Tuttosport’ la dirigenza di Viale della Liberazione ha trovato un accordo di massima col suo entourage, con l’esterno classe 2000 che potrebbe poi essere girato dopo il ritiro a qualche club amico quali Parma e Sassuolo. Per il reparto avanzato il management interista potrebbe chiudere anche per un big, vale a dire Dries Mertens che nei piani di società e Conte andrebbe a sostituire il partente Alexis Sanchez.

LEGGI ANCHE ->>> ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic

Il belga, in scadenza col Napoli e ancora disposto a rinnovare con gli azzurri, piace a molti (Monaco e Roma su tutti) ma la tentazione Inter sembra essere la più forte. Per il ‘Corriere dello Sport’ Marotta gli ha offerto un contratto biennale, dunque fino al giugno 2022, da complessivi 10 milioni di euro netti, quasi 20 lordi e attende con fiducia una risposta positiva.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, indiscrezioni clamorosa sul futuro di Eriksen!

Inter, pesanti critiche a Conte. E spunta l’hashtag #ConteOut