Villaverde: ”Il Getafe darà filo da torcere ai nerazzurri”

L’Inter pesca il Getafe negli ottavi di finale di Europa League e già dalla prossima settimana si concentrerà in vista della sfida contro il club spagnolo. I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 12 marzo, ritorno in Spagna il 19. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky’, il general manager Clemente Villaverde ha commentato così il sorteggio: ”L’Inter è una squadra molto forte, la affronteremo senza paura e con la consapevolezza che daremo battaglia. Sarà una partita difficile e una bella esperienza per noi che stiamo facendo bene anche nella Liga” ha concluso.

