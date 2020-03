Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhio a un nome clamoroso

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’erede di Lautaro Martinez che in Spagna danno per sicuro partente destinazione Barcellona

Lautaro Martinez via dall’Inter è uno scenario che continuano a dare per certo in Spagna. Il Barcellona sarebbe in netta pole per il cartellino dell’argentino, si parla già di un accordo col suo entourage e di una trattativa ben impostata coi nerazzurri su una cifra anche superiore a quella della clausola (111 milioni) ma comprensiva dei valori di almeno un paio di contropartite. A riguardo si fanno i nomi di Todibo, Carlesa Alena e Semedo, ma è chiaro che bisogna tenere in corsa pure quello di Arturo Vidal che è stato e forse è ancora il grande desiderio di Conte. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro via: l’erede può arrivare dalla Germania

Per l’eredità di Lautaro il nome forte rimane Aubameyang dell’Arsenal, con Marotta già al lavoro per provare a inserire il cartellino di Perisic nell’affare. In scia poi Anthony Martial del Manchester United e Timo Werner del Lipsia. Ieri, sempre dalla Spagna, è poi risbucata la candidatura di Bale, a quanto pare il ‘sogno’ di Conte. Ma c’è un altro nome clamoroso che l’Inter potrebbe davvero prendere in considerazione una volta eventualmente incassati i soldi dalla vendita dell’ex Racing: Herling Haaland. Il giovane ‘fenomeno’ norvegese, adattabile al fianco di Lukaku, è stato a lungo obiettivo della Juventus, finendo poi lo scorso gennaio al Borussia Dortmind per appena 20 milioni.

Nel contratto coi gialloneri sarebbe presente una clausola risolutiva da 75 milioni di euro non valida però nell’estate che verrà, ma è possibile che sia questa la cifra (non altissima, viste quelle che girano nel calciomercato di oggi) necessaria per portarselo a casa. Per vincere la concorrenza, che comprende oltre sempre ai bianconeri pure Real Madrid e Manchester United, l’ad nerazzurro Beppe Marotta potrebbe ‘sfruttare’ gli eccellenti rapporti con l’agente del classe 2000, vale a dire Mino Raiola.

