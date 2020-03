Calciomercato Inter, Lazaro e un futuro già scritto | Lo scenario

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Valentino Lazaro che lo scorso gennaio è stato ceduto al Newcastle in prestito con diritto di riscatto

“Ho già detto diverse volte che adesso sono completamente concentrato solo su questo club. Non sarei venuto se non fosse così. Sono felice di essere al Newcastle e voglio concentrarmi su questa stagione. Al momento non sto pensando al mio futuro, ma solamente aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi”. Al magazine ufficiale dei ‘Magpies’ Valentino Lazaro ha in sostanza dribblato per non dire respinto l’argomento futuro.

Calciomercato Inter, Lazaro verso il ritorno: le ultime

L’avventura di Lazaro in Inghilterra potrebbe chiudersi già alla fine della stagione, fine ancora non nota dal punto di vista del calendario considerata l’emergenza coronavirus. Il Newcastle vanta un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro che non è detto abbia voglia di esercitare, inoltre l’esterno austriaco sarebbe intenzionato a far ritorno all’Inter per provare a convincere Conte a ridargli un’altra chance.

Difficile, però, un rientro dell’ex Hertha Berlino nei piani tecnici dell’allenatore salentino, per cui in caso di riapprodo in nerazzurro sarebbe quasi certa una nuova cessione di Lazaro, magari stavolta a titolo definitivo. Staremo a vedere. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

