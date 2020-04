Calciomercato Inter, svolta Aubameyang | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Pierre-Emerick Aubameyang che sarebbe in cima alle preferenze di Conte per l’eventuale post Lautaro

L’Inter ha perso il prescelto il vice Lukaku, vale a dire Olivier Giroud. E’ notizia di oggi del suo rinnovo fino al 2021 con il Chelsea, il quale ha semplicemente esercitato l’opzione presente nel contratto che era in scadenza il prossimo 30 giugno. Ora i nerazzurri saranno obbligati a virare altrove per la valida alternativa al centravanti belga: potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Fernando Llorente, ma occhio anche a nomi a sorpresa come potrebbe essere quello di Inglese in forza all’amico Parma.

Calciomercato Inter, Aubameyang ‘attratto’ dai nerazzurri: le ultime

L’Inter è attiva sul mercato degli attaccanti anche per quanto riguarda l’eventuale post Lautaro. A detta di alcune fonti il preferito è Werner del Lipsia, ma per il tedesco sarebbe in netta pole il Liverpool di Klopp. Su di lui pure il Barcellona, che lo considera il piano B in caso di mancato arrivo proprio del numero 10 dei nerazzurri. Il cui degno erede, stando forse ai desideri di Antonio Conte, sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese ex Milan è dato sempre in uscita dall’Arsenal visto che appare difficile possa prolungare il contratto in scadenza nel 2021: secondo ‘Le10Sport’ sarebbe sempre più convinto di trasferirsi in Italia, nello specifico all’Inter guidata da un tecnico che stima, appunto Conte.

L’ostacolo, al di là della concorrenza soprattutto del Real Madrid, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, circa 11 milioni, mentre coi ‘Gunners’ posibile un’intesa intorno ai 40-45 milioni di euro.

