Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Setien allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez e il suo possibile trasferimento al Barcellona mettendo in evidenza le parole di Setien

I riflettori del calciomercato sono sempre accesi su Lautaro Martinez. Il Barcellona ha deciso di provare a prenderlo ed è pronta a mettere sul piatto un’offerta cash importante più un paio di contropartite tecniche. Una di queste dovrebbe essere Arturo Vidal, come noto ancora in cima alla lista di Antonio Conte. L’Inter è tranquilla e, almeno per il momento non ragiona sulla cessione dell’argentino: chi lo vuole deve pagare la clausola da 111 milioni, questo è quanto raccolto da Interlive.it. Tuttavia se l’ex Racing dovesse spingere per l’addio, non aprendo quindi a un nuovo accordo contrattuale, ecco che Suning potrebbe dare il via libera alla sua vendita a una cifra inferiore a quella della clausola nonché all’inserimento nell’operazione di uno-due giocatori graditi.

Calciomercato Inter, Setien su Lautaro: “Un grandissimo giocatore. Se piace a Messi…”

Stamane a ‘La Gazzetta dello Sport’, attraverso Quique Setien, il Barcellona è uscito di nuovo allo scoperto su Lautaro: “Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori – le parole del tecnico blaugrana – Ma oggi parlare di mercato è azzardato. Se piace a Messi? Bisognerà chiederlo a lui – ha risposto – Scherzi a parte tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come il fatto che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenti un incentivo enorme. Parlare ora di mercato è, però, azzardato”, ha concluso Setien.

