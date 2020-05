Calciomercato Inter, top player dopo Lautaro | Nome e cifre sul tavolo

No Werner o Aubameyang, per il post Lautaro avanza la candidatura di un fuoriclasse di livello mondiale che ha superato la soglia dei trent’anni

Tutto fa pensare che alla fine il Barcellona, pur indebitato, possa riuscire a mettere le mani su Lautaro Martinez. Del resto è già sulla buonissima strada, avendo trovato un accordo totale col giocatore e il suo entourage sulla base di un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione. Probabile appunto che riesca a trovarlo pure con l’Inter, magari a metà strada: diciamo sugli 80 milioni di euro più una o due contropartite tecniche. La volontà del calciatore, checché se ne dica, sarà comunque determinante anche in questo caso. E quella dell’argentino, esploso quest’anno, è chiara nonché comprensibile.

Calciomercato Inter, il fuoriclasse argentino al posto di Lautaro: le cifre

Il problema può essere il sostituto, anche se da questo punto di vista la società sembra avere idee valide. La sensazione è che però ancora non si sia presa una decisione, ovvero se puntare su un altro giovane ma già affermato come Timo Werner del Lipsia oppure su un altro più rodato e forse maggiormente gradito a Conte: è il caso di Aubameyang in uscita dall’Arsenal. O su un fuoriclasse vero, il che sarebbe un po’ rivoluzionario rispetto agli ultimi anni, seppur Eriksen si avvicini a tale categoria… Registriamo in questi ultimi giorni il rilancio proprio di un fuoriclasse di cui abbiamo parlato di recente qui su Interlive.it: Sergio Aguero. Stando a indiscrezioni può essere lui il grande colpo per l’attacco una volta ceduto Martinez. Argentino per argentino, con il 31enne che forse l’estate prossima potrebbe valutare l’addio al Manchester City, specie se ai ‘Citizens’ venisse confermata (presto l’appello) la squalifica di due anni dalle coppe europee. Con Zanetti l’opera di convincimento sull’ex Atletico potrebbe avere successo: il gruppo Suning potrebbe proporgli un biennale con opzione (non poco per un quasi 32enne) con annessa però spalmatura del suo mega contratto da 14 milioni di euro.

Inoltre col Decreto Crescita l’investimento al lordo sarebbe inferiore al consueto. Per gli inglesi, invece, possibile proposta da circa 40 milioni di euro, una cifra alla fine non irrilevante considerati età, ingaggio e scadenza contrattuale, ma anche la crisi legata al coronavirus.

