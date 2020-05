Altobelli: “Il segreto dello Scudetto 79/80 erano gli allenamenti di Bersellini”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli durante la trasmissione ‘The calling’, ha voluto raccontare lo Scudetto vinto nella stagione 1979/80 sotto la guida di un grandissimo allenatore come Eugenio Bersellini

INTER ALTOBELLI SCUDETTO/ I due ex calciatori Alessandro Altobelli ed Evaristo Beccalossi, sono stati i protagonisti della puntata di ‘The Calling’ su InterTv. L’ex attaccante, ha voluto ricordare lo Scudetto vinto nel campionato 1979/80 sotto la guida di Eugenio Bersellini e ha detto: “Noi avevamo un allenatore straordinario e stavamo molto insieme ad Appiano, facevamo gruppo, stavamo sempre nelle camere a chiacchierare, eravamo uniti, uno lottava per l’altro e abbiamo fatto degli ottimi risultati, eravamo sempre preparati, il segreto erano gli allenamenti di Bersellini, stavamo ore sul campo però la domenica viaggiavamo al doppio della velocità. Per vincere c’è bisogno di sintonia nella squadra, di un gruppo unito e noi lo eravamo, facevamo 3 giorni di ritiro e se c’erano le coppe i giorni si allungavano, così parlavamo tanto, anche di partite e di avversari e ci serviva molto. Ci conoscevamo molto e sapevamo già in anticipo quello che avrebbero fatto i nostri compagni”. La carriera di ‘Spillo’ in nerazzurro è iniziata nel 1977, fino alla stagione 87/88, con la bellezza di 466 presenze e 209 reti così suddivise: 128 in campionato, 46 nelle coppe nazionali e 35 in quelle europee. Nella classifica dei marcatori della storia della squadra meneghina, ‘Spillo‘ è dietro solo all’inarrivabile Giuseppe Meazza che ha segnato 284 reti.