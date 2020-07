Calciomercato Inter, doppio colpo a centrocampo | I dettagli

Per la prossima stagione l’Inter intende rinforzare anche il centrocampo. Tonali e non solo: due i probabili colpi che metterà a segno Marotta nel prossimo calciomercato

L’Inter non si fermerà certo ad Hakimi e a un laterale mancino, vedi Emerson Palmieri. In vista della prossima stagione, infatti, il club nerazzurro punta a piazzare altri tre-quattro colpi. Due di questi a centrocampo, il reparto ad oggi più debole della squadra di Antonio Conte. A meno di clamorose sorprese il primo sarà Sandro Tonali, col quale esiste già un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Tonali più Vidal: le cifre del doppio colpo

Marotta tenterà di chiudere col Brescia nelle prossime settimane con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto nel giugno 2021 per un totale di 35-40 milioni bonus compresi. Il secondo, riporta ‘Tuttosport’, il ‘pallino’ di Conte: Arturo Vidal. Il cileno si è ‘promesso’ ai nerazzurri, lo stesso Marotta non fa i salti di gioia ma alla fine dovrebbe accontentare il suo allenatore. Col Barcellona, con il quale è ancora in ballo l’operazione Lautaro Martinez (non impossibile, tramite intermediari, una proposta shock di scambio con Griezmann) si può chiudere sui 9-10 milioni.

