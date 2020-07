Calciomercato Inter, rivoluzione Conte | Nel mirino anche i big

Chi resta, chi parte e gli incerti. Conte pensa a un cambiamento profondo dell’organico, sotto esame anche i big come Brozovic

‘Difeso’ ieri da Marotta, Conte vuole rivoluzionare l’Inter. ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma stamane quello che andiamo dicendo da tempo, ovvero che il tecnico pretende l’acquisto di giocatori esperti e vincenti per ridurre o azzerare del tutto il gap con la Juventus. Il salentino punta quindi a un cambiamento profondo dell’organico: Vidal, Dzeko, tanto per fare due nomi non a caso, i suoi desideri che la società – stando sempre alla ‘rosea’ – è disposta ad accontentare nonostante una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Berni, Godin, Gagliardini, Vecino, Moses, Asamoah, Borja Valero, Biraghi ed Esposito quelli che andranno via. Ma sotto esame ci sono anche i cosiddetti big, per esempio Brozovic dal quale si aspetta maggiore lucidità nei momenti topici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘formula’ Emerson Palmieri: le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, da Brozovic a Lautaro: Conte vuole di più

Il croato non è comunque a rischio cessione, anzi è tra coloro dai quali Conte ripartirà l’anno prossimo. Nella lista di quelli che resteranno, riporta il ‘Corriere dello Sport’, figura pure Eriksen, anche se non è certo scattata la scintilla… Due infine gli incerti: Alexis Sanchez, che non sembra convincerlo appieno e naturalmente Lautaro Martinez. “E’ condizionato dalle voci di calciomercato“, ha detto ieri senza mezzi termini Marotta. Oggi scade la famosa clausola da 111 milioni di euro e non si prevede al momento un nuovo assalto del Barcellona. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Nel caso restasse, l’Inter cercherebbe in tutti i modi di rinnovargli il contratto adeguandogli lo stipendio. Ma ora l’argentino deve ritrovarsi e tornare a trascinare come nella prima parte di stagione…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘follia’ in difesa | Colpo da 94 milioni!

Calciomercato Inter, Eriksen traballa l Ipotesi super scambio