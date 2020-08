Calciomercato Inter, svelato il patto segreto | Addio Lautaro Martinez

Lautaro Martinez fa parlare di sè in ottica calciomercato Inter. Svanito il sogno di giocare con Messi, per l’attaccante di Conte c’è un patto segreto.

La telenovela dell’estate riguarda senza dubbio Lionel Messi. Stufo di come stanno andando le cose al Barcellona, tanto in campo quanto e soprattutto a livello societario, il campione argentino ha deciso di andare via. Si prospetta una battaglia legale tra la ‘Pulce’, che ha mandato un burofax per avvisare il club di voler sfruttare la clausola per andarsene via gratis ed i blaugrana che sostengono che sia fuori tempo massimo. L’addio alla Catalogna del sei volte Pallone d’Oro sembrava destinato a mettere fine all’altro tormentone del calciomercato: il futuro di Lautaro Martinez, destinato a restare felicemente all’Inter. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Ma spunta un patto segreto.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro al Barcellona

La bomba è stata lanciata dal portale spagnolo ‘Don Balon’. Il Barcellona si sarebbe rassegnato a perdere Leo Messi, ma ha tutte le intenzioni di ottenere una cifra congrua per la cessione del suo numero dieci valutata in circa 120 milioni di euro. Una somma a cui si vanno ad aggiungere i 100 milioni risparmiati per lo stipendio dell’argentino. Anche l’Inter è in corsa per Messi, ma per la stessa fonte non sarebbe in grado di acquistarlo: è previsto quindi un duello tra il Manchester City ed il Paris Saint-Germain. Il patto segreto tra il presidente Bartomeu ed il nuovo tecnico Koeman consisterebbe nella volontà di reinvestire gran parte della somma nell’acquisto di Lautaro Martinez. Ma c’è di più.

Non è detto che il Barcellona prenda subito Lautaro: potrebbe attendere l’esito della fase a gironi di Champions League e dare l’assalto al ‘Toro’ nel mercato di gennaio!

