Calciomercato Inter, ok di Conte | Via Lautaro per il doppio colpo

Dalla Spagna arrivano grosse novità in ottica calciomercato Inter. Nuovo assalto a Lautaro Martinez del Barcellona: ok di Conte per il doppio colpo.

Ci risiamo. Oggi Lautaro Martinez è tornato a primeggiare sulla prima pagina del quotidiano sportivo catalano ‘Sport’. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per il bomber argentino dell’Inter. E per ammorbidire la posizione del club nerazzurro, che ieri attraverso le parole del direttore sportivo Piero Ausilio lo ha dichiarato incedibile, i blaugrana si sarebbero convinti a lasciar partire Arturo Vidal a costo zero. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. Il nuovo tecnico Koeman vuole aprire un nuovo ciclo e offre al ‘Toro’ la possibilità di essere il punto di riferimento dell’attacco visti gli addii ormai scontati di Messi e di Suarez.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: richiesta e offerta

Dal canto suo Lautaro è allettato dalla prospettiva di vestire la maglia del Barcellona (e di andare a guadagnare 10 milioni di euro a stagione, il doppio di quello che gli offre l’Inter, ndr) anche senza il connazionale Messi. Scaduta la clausola di rescissione da 111 milioni di euro, i catalani secondo la stessa fonte avrebbero avanzato un’offerta da 65 milioni, ben lontana dalla richiesta dei nerazzurri che non vogliono scendere sotto i 90 milioni. In attesa che le dirigenze trovino un accordo, Antonio Conte avrebbe dato il benestare alla cessione dell’argentino se con quei soldi Marotta gli prendesse i due top player richiesti.

Il tecnico dell’Inter continua a chiedere N’Golo Kante del Chelsea a centrocampo e, per rimpiazzare Lautaro, vorrebbe Edin Dzeko dalla Roma.

