Panucci: “Godin negli ultimi due mesi ha giocato sempre al posto di Skriniar”

Inter, l’ex difensore e ora allenatore in cerca di una nuova occasione Christian Panucci, è rimasto sorpreso della decisione della società nerazzurra di privarsi del difensore Diego Godin.

INTER PANUCCI SU GODIN/ L’ex difensore Christian Panucci, all‘Inter nel campionato 1999/2000, mentre prima di approdare in nerazzurro aveva giocato per più di tre stagioni al Milan, dal 1993 al gennaio 1997 e quindi ben otto anni alla Roma dal 2001 al 2009, quindi un ultimo anno al Parma dove al termine della stagione ha deciso di ritirarsi. L’ex calciatore ha intrapreso la professione di allenatore, ma dopo l’esonero dalla Nazionale albanese, avvenuto nel 2019, non ha più trovato un nuova panchina. L’ex difensore era presente negli studi di Sky Sport e ha voluto dare la sua opinione, sulla ormai quasi certa fine dell’avventura in nerazzurro di Diego Godin, che pare sia vicinissimo a trasferirsi al Cagliari. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Lui ha passato un periodo in cui non giocava, si pensava non si potesse adattare alla difesa a tre di Conte. Ma negli ultimi due mesi ha giocato sempre lui e ha messo in panchina Skriniar. Sono rimasto un po’ sorpreso”.