Pinamonti: Raiola incontra i dirigenti nerazzurri per decidere il suo futuro

Inter, il procuratore di Andrea Pinamonti Mino Raiola è nella sede della società nerazzurra per decidere il futuro del suo assistito. Il noto agente non vuole che il suo assistito disputi un’altra stagione in prestito

INTER RAIOLA IN SEDE PER PINAMONTI/ Il procuratore Mino Raiola è appena arrivato nella sede dell’Inter, per parlare del futuro di Andrea Pinamonti. L’attaccante la scorsa estate è stato mandato in prestito al Genoa e la scorsa stagione ha collezionato con la squadra rossoblu 32 presenze in campionato e 5 reti e due in coppa Italia con due gol. La società nerazzurra è a un bivio, o versa 20 milioni di euro al club rossoblu, oppure potrebbe decidere di lasciarlo in prestito un altro anno. Se Piero Ausilio e Beppe Marotta dovessero decidere per riportare il ragazzo a Milano, diventerà la quarta punta a disposizione di Antonio Conte, viceversa la soluzione rinnovo del prestito al Genoa, non piace molto al suo agente. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Mino Raiola ha spiegato che preferirebbe che il suo assistito non si sentisse sempre in discussione e preferirebbe che si arrivasse ad una soluzione più stabile e sicura. Questo incontro dovrebbe riuscire a risolvere la situazione e a trovare il giusto compromesso, che possa andare bene a tutti. Come ha riferito Calciomercato.com