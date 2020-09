Calciomercato Inter, richiesta di 20 milioni | L’affare non si fa (per ora)

Calciomercato Inter, richiesta di 20 milioni | L’affare non si fa (per...

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla difesa. Godin è andato al Cagliari, tutto fatto per Darmian mentre è stata respinta una richiesta di 20 milioni

Diego Godin ormai non è più un giocatore dell’Inter. Ieri il centrale uruguagio ha trovato un accordo coi nerazzurri per la risoluzione del contratto con annessa buonuscita, svolgendo poi nel pomeriggio – a Villa Stuart, Roma – le visite mediche per conto del Cagliari. Col quale si legherà fino probabilmente al giugno 2022, a fronte di uno stipendio di almeno 2,5 milioni di euro netti a stagione. A breve dovrebbe rimpiazzarlo Darmian: col Parma c’è già un accordo intorno ai 2-3 milioni milioni, ma prima deve uscire Antonio Candreva. La Sampdoria del presidente Ferrero è in pressing per convincere l’esterno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Arturo Vidal è dell’Inter

Calciomercato Inter, contatto Ausilio-Vagnati per Izzo: i dettagli

Per la retroguardia interista, però, è tornato in auge pure il nome di Armando Izzo. Stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, nella mattinata di ieri il Ds granata Vagnati ha avuto un contatto con il collega nerazzurro Ausilio abbassando fino a 20 milioni di euro la richiesta per il cartellino del difensore campano, desideroso di approdare in un club più prestigioso nonché ambizioso e assai stimato da Conte perché bravo ad agire nella difesa a tre. La risposta del dirigente dell’Inter, tuttavia, è stata negativa: da Ausilio, quindi dal club targato Suning vengono considerati troppi anche 20 milioni.

Ricordiamo che per il reparto arretrato nel mirino c’è pure, se non soprattutto l’ex Roma Chris Smalling di proprietà del Manchester United. Secondo il ‘Sun’ l’assalto è partito con una proposta di prestito più obbligo di riscatto. L’arrivo di un nuovo centrale è comunque legato alla cessione di Skriniar, utile nel caso a ‘finanziare’ in tutto o in parte il colpo Kante.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter | Annuncio alla radio: “Andrà via!” VIDEO

Calciomercato Inter, giocatore invendibile | Out per 45 giorni