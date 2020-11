By

Calciomercato Inter. Un giocatore sarebbe clamorosamente in procinto di dire addio ai nerazzurri: nessun dubbio per Zhang

Una stagione, quella 2020/21, davvero difficile per l’Inter. Tra giocatori colpiti dal Coronavirus e infortuni importanti, la squadra di Conte non ha avuto poche noie fino a qui. Alcune problematiche, però, riguardano anche l’integramento di alcuni giocatori che rischiano di andare via già a gennaio: il nome più illustre, tra questi, è quello di Christian Eriksen.

‘Caso’ Eriksen, perché la società è infastidita

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter è infastidita dalle continue dichiarazioni di Christian Eriksen. La società nerazzurra, Conte incluso, è irritata dal fatto che il fantasista danese faccia determinate affermazioni quando è lontano da Milano. Preferirebbero, infatti, che il giocatore ne parlasse di persona con il club italiano e non da chilometri di distanza da Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: Conte adesso sogna Kante

Eriksen, nel bilancio dell’Inter, pesa circa 25 milioni di euro. Visto il poco feeling a Milano dell’ex Tottenham, Marotta vorrebbe venderlo, ma al momento non scende a compromessi e rifiuta l’ipotesi del prestito. Un’altra soluzione molto allettante, sarebbe quella dello scambio. I nerazzurri potrebbero nuovamente tentare lo scambio con il Chelsea per regalare ad Antonio Conte il tanto agognato Kante. Una possibilità tanto clamorosa quanto, però, assolutamente da non scartare.

