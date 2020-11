Svanisce il sogno top player a costo zero. Le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter parlano chiaro: ha scelto il Barcellona

L’Inter, ormai da tempo, ha intrapreso un percorso non semplice sotto la guida di Suning con Spalletti prima e Conte poi per cercare di ritrovare presto la strada del successo. Proprio per questo, sul mercato i nerazzurri sono molto attivi per scovare le migliori possibilità a tiro di Marotta e soci, come dimostra, ad esempio, l’acquisto di Achraf Hakimi. Tuttavia, può capitare che qualcosa vada storto anche per volontà del giocatore stesso, come nel caso di Sergio Aguero.

Calciomercato Inter, Aguero dice no: i motivi del rifiuto

Secondo alcune indiscrezioni, Aguero, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e che aveva attirato l’attenzione non solo dell’Inter ma anche della Juventus, avrebbe scelto di approdare in Spagna al Barcellona. Lì dove si trova in questo momento l’amico Messi, che in estate sembrava dover lasciare i blaugrana da un momento all’altro con la ‘Beneamata’ che era fra le pretendenti. Un vero smacco per i nerazzurri, che avevano intenzione di provarci in vista di gennaio 2021 per un colpo low cost o, in caso di piano B, addirittura a zero in estate. Niente da fare per Marotta & Co.: il ‘Kun’ lascerà il Manchester City, ma non per l’Inter (e l’Italia).

