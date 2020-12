Le ultime news Inter mettono in evidenza l’incastro giusto che permetterebbe ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di Champions League

“Se non sei una squadra da tutti i punti di vista, non vieni qui e vinci. Partite come queste testimoniano che abbiamo voglia di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il gol all’ultimo secondo del primo tempo poteva ammazzarci sul piano del morale e dello spirito, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi di tornare a giocare come nella prima mezz’ora del primo tempo. Abbiamo preso fiducia, sanno che nel bene e nel male io sono con loro. Sono stato un buon profeta”. Così Antonio Conte dopo il grande successo contro il Borussia Moenchengladach che tiene viva la possibilità di qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi se…

A Lukaku, ieri devastante, e compagni non basterà battere lo Shakhtar – e la vittoria è tutt’altro che scontata. Ieri gli ucraini hanno battuto il Real e sono in piena corsa per il passaggio del girone – mercoledì prossimo al ‘Meazza’. Per accedere alla fase ad eliminazione diretta, infatti, il match dell”Alfredo Di Stefano’ tra la formazione di Zidane e quella di Rose non dovrà terminare con un risultato di parità. Un ‘biscotto’, di partenza, è da escludere dato che nessuna delle due potrà fare grandi ‘calcoli’, in particolare le ‘Merengues’, a pari punti con lo Shakhtar ma in svantaggio negli scontri diretti. Tutte e quattro le squadre del Girone B hanno in sostanza possibilità di staccare il pass per gli ottavi, compresa quell’Inter data pressoché per spacciata fino alle 21 di ieri sera.

CLASSIFICA GIRONE B

Borussia M’Gladbach 8 pti

Shakhtar 7

Real 7

Inter 5

