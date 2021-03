Lo sfogo di mercoledì di Lorenzo Insigne ha fatto presto il giro del web e il capitano del Napoli potrebbe anche iniziare a pensare in modo diverso al proprio futuro. Nel caso l’Inter potrebbe provarci con uno scambio

Un occhio al campo e alle questioni societarie, e l’altro rivolto al mercato per l’Inter che se da un lato continua la propria lotta al titolo, dall’altro pensa anche a rinforzare la rosa di Antonio Conte in ottica futura. In tal senso una chance molto interessante potrebbe arrivare da una big di Serie A, che sta vivendo un momento piuttosto delicato. Si tratta del Napoli, reduce dal pirotecnico e controverso 3-3 di mercoledì in trasferta contro il Sassuolo, che oltre a mettere a nudo le problematiche della squadra di Gattuso, ha anche fatto emergere i nervosismi di capitan Lorenzo Insigne. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occasione Insigne: soldi e scambio col Napoli

Insigne è apparso visibilmente provato e nervoso all’uscita dal campo contro il Sassuolo. Le telecamere hanno colto un labiale che ha poi provato a chiarire anche l’agente a ‘radio Punto nuovo’: “Quel gesto di stizza penso sia la reazione più normale che si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93’ per la concessione di un calcio di rigore. Insigne, come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli… Ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante”.

Il legame tra Napoli e Insigne è viscerale ma con un contratto in scadenza nel 2022 e conscio che è difficile vincere qualcosa di importante in azzurro potrebbe anche pensare in modo diverso al proprio futuro. Intermediari potrebbero proporlo all’Inter. Si tratta di un’idea come post Sanchez, ieri decisivo a Parma o in caso di addio Lautaro visto il valore assoluto dell’attaccante azzurro. Al Napoli potrebbero essere offerti 15-18 milioni di euro, cifra relativamente bassa a causa della scadenza vicina, con in più il cartellino di Stefano Sensi valutato sui 20.