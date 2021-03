L’Inter naviga in acque ancora incerte dal punto di vista societario. Un cambio di rotta a fine stagione potrebbe persino portare ad un addio di Antonio Conte per questioni legate all’alto ingaggio

L’Inter di Antonio Conte non si ferma più e punta dritta allo scudetto. I nerazzurri in settimana hanno guadagnato altri due punti sul Milan in classifica grazie alla vittoria sul Parma e lunedì sera affronteranno l’ostacolo Atalanta, che potrebbe essere uno degli ultimi scogli importanti. Al di fuori del terreno di gioco la compagine milanese vive invece settimane calde dal punto di vista societario con un cambio di rotta che potrebbe arrivare. Alla luce delle nubi che aleggiano sull’Inter non è da ritenersi sicuro nemmeno il prossimo futuro dello stesso Conte, nonostante le indiscrezioni uscite ieri riguardo una sua certa permanenza ad Appiano.

Calciomercato Inter, Conte piace in Premier: ipotesi di addio

Manchester United e Tottenham, soprattutto quest’ultimo in caso di mancata qualificazione alla Champions, potrebbero andare all’assalto proprio di Antonio Conte a fine stagione. Il tecnico salentino ha attirato nuovamente su di sé l’interesse di alcune big europee, con gli ultimi risultati che gli hanno consentito di portare l’Inter in testa alla classifica. Conte ha un accordo fino al 2022 a ben 12 milioni di euro annui.

Si tratta di una cifra imponente che l’eventuale nuova proprietà potrebbe alleggerire ridimensionando dunque costi e optando per un nuovo tecnico meno oneroso per proseguire il progetto Inter. Il tutto potrebbe avvenire anche in caso di scudetto con lo stesso Conte che potrebbe anche essere attirato dalla suggestione di poter far ritorno in Premier League con i top club che per lui potrebbero offrire un triennale da 55 milioni complessivi.