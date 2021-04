Nuove indiscrezioni circa la volontà dell’Inter di regalare Luis Muriel ad Antonio Conte. Colombiano valutato 30-35 milioni, Marotta può tentare il maxi scambio

La discontinuità di Sanchez, fisica e di rendimento, potrebbe imporre all’Inter l’investimento per un altro attaccante di spessore. Insomma per una vera alternativa alla coppia Lukaku-Lautaro, considerato poi che lo stesso cileno ex Manchester United possa chiedere di andar via per ritrovare un ruolo da protagonista. A proposito della sua eredità, ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia con forza il nome di Luis Muriel. Autore quest’anno di ben 22 gol pur non essendo un titolare inamovibile, il colombiano in forza all’ Atalanta sarebbe molto gradito a Conte e di fatto del tutto congeniale al gioco dei nerazzurri. Due gli ostacoli: la concorrenza e soprattutto il club di Percassi, che non intende liberarsene a meno di una offerta da 30-35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta per il ‘sogno’ di Conte | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

Calciomercato Inter, due giocatori in cambio di Muriel

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Muriel-Inter, due gli ostacoli: la concorrenza e soprattutto il club di Percassi, che non intende liberarsene a meno di una offerta da 30-35 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante per quello che nei piani non sarebbe un titolare fisso, per cui Marotta & company potrebbero tentare la strada di uno scambio. Di un maxi scambio, visto che i giocatori dell’Inter coinvolti possono essere anche due. I nomi? Matias Vecino, il quale peraltro ha lo stesso agente di Muriel, e un giovane di prospettiva. Magari Pirola, al rientro dal prestito al Monza, che in caso di promozione in A potrebbe provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Per il baby difensore non si esclude anche un ritorno con permanenza, nel ruolo di vice Bastoni dato che a Kolarov non verrà rinnovato il contratto.