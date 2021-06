Calciomercato Inter: tante le operazioni che i nerazzurri stanno portando avanti per fare cassa. Tra queste anche quella riguardante Pirola

L'Inter, in queste settimane, sta portando avanti tante operazioni di mercato in attesa della sessione estiva, soprattutto in uscita. Basti pensare a quella più onerosa riguardante Achraf Hakimi, sul quale ci sono Chelsea e Psg che hanno offerto oltre 60 milioni di euro, ma anche Lautaro Martinez che piace tantissimo in Spagna e ha già ricevuto un'offerta dall'Atletico Madrid (40 milioni). Tra questi, comunque, c'è Lorenzo Pirola sempre più vicino al ritorno al Monza di Berlusconi.

Calciomercato Inter, Pirola al Monza: i dettagli dell’operazione

Lorenzo Pirola di nuovo al Monza, più di un’indiscrezione. Come rivelato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il difensore italiano dovrebbe tornare in Serie B nel club in cui ha già giocato diverse partite nella passata stagione.

Il 19enne tornerà nuovamente in prestito. Questa volta con la formula del diritto di riscatto e contro riscatto. Un’operazione che fa contenta anche la squadra nerazzurra che potrebbe rispondere a fine stagione per accaparrarsi un giocatore di gran talento, anche se ancora acerbo.