Trovato il vice Brozovic a costo zero: Marotta punta Ricci dello Spezia

Marotta è costretto ad operare con i parametri zero e in questo senso continuano gli accostamenti con diversi elementi della Serie A in scadenza. L’ultimo nome è quello di Ricci dello Spezia, autore di un buon campionato e profilo che può servire ad Inzaghi per il centrocampo: il 27enne potrebbe ben figurare come vice Brozovic, al centro di numerose voci di mercato che potrebbero portarlo via dall’Inter.

