L’Inter pensa anche a qualche alternativa low cost per puntellare la rosa. Idea dall’Udinese coinvolgendo anche Andrea Pinamonti che resta in uscita

La cessione di Hakimi ha lasciato inevitabilmente un vuoto nello scacchiere tattico affidato a Simone Inzaghi. Servirà infatti almeno un laterale destro che sappia raccogliere la pesante eredità del marocchino finito al PSG. L’Inter però, per stessa ammissione di Marotta, dovrà optare per soluzioni ‘creative’ per provare a potenziare l’organico, vista la crisi che ha colpito un po tutti e la politica di ridimensionamento dei costi. In questo quadro andranno anche collocate alcune cessioni come quella di Andrea Pinamonti, attaccante in cerca di spazio e dall’ingaggio piuttosto pesante. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Stryger Larsen nel mirino: idea di scambio con Pinamonti

Tra le possibili soluzioni low cost per la fascia destra dell’Inter c’è anche il danese Stryger Larsen dell’Udinese, offerto a Marotta e Ausilio. Agenti e intermediari potrebbero tentare di mettere su uno scambio proprio con lo stesso Pinamonti, profilo gradito all’Udinese.

Il giovane bomber è infatti a bilancio sui 6 milioni di euro, mentre Larsen valutato sui 4 e dunque potrebbe trattarsi di un affare quasi alla pari.