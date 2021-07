L’arrivo di Inzaghi potrebbe portare ad un nuovo innesto in attacco, un vecchio nome sia per il tecnico sia per l’Inter: Keita Balde. Il club è disposto ad ‘accontentare’ Inzaghi ma prima, come svelato da Interlive.it e confermato da ‘Tuttosport’, deve partire un attaccante, nello specifico Andrea Pinamonti.

