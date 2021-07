Si avvicina sempre di più il punto focale della trattativa tra Inter e Cagliari per il polivalente centrocampista Nahitan Nandez, che potrebbe essere l’erede di Hakimi

Caccia aperta da tempo in casa Inter all’erede di Achraf Hakimi. I nerazzurri hanno un vuoto da colmare al più presto con Simone Inzaghi che spera di avere nel breve tempo a disposizione un nuovo laterale destro da far giocare a tutta fascia al posto del talentuoso marocchino. Tutti gli indizi ora come ora portano dritti al Cagliari e nello specifico a Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors che è cresciuto molto, anche tatticamente, dal suo arrivo in Serie A. Si cerca quindi il closing definitivo per portare a compimento l’affare. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, corsa per Nandez: venerdì giornata chiave per lo scambio

La trattativa per ultimare il passaggio di Nandez a Milano prosegue a ritmi serrati, e secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercato.it’, l’uruguaiano arriverà in città venerdì mattina per provare anche a restarci: i colloqui di fatti sono proseguiti fino a tarda notte e continueranno in questi giorni senza sosta per trovare una quadra giusta dal punto di vista economico.

Si cerca quindi la chiusura entro venerdì anche per consentire ad Inzaghi di avere Nandez a disposizione prossimamente. Dal punto di vista strettamente economico insieme alla parte fissa, che il Cagliari richiede da 5 milioni e l’Inter propone da 3, c’è anche Radja Nainggolan di rientro in Sardegna. Oltre al belga anche uno tra Andrea Pinamonti e Martin Satriano. I colleghi in questo senso evidenziano come nel corso di questa settimana ci sarà un incontro tra il Cagliari e l’entourage dello stesso Satriano viste le difficoltà di arrivare all’attaccante italiano. Così facendo Nandez arriverebbe all’Inter a buon mercato, ‘quasi a zero’.