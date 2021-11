È tornato di moda il nome di Filip Kostic per la corsia sinistra di casa Inter. Novità sull’esterno della Serbia e possibile scambio

Il futuro di Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, è tutt’altro che definito. La permanenza appare complessa alla luce delle alte pretese di ingaggio, e l’Inter potrebbe quindi essere costretta a tornare in sede di calciomercato per acquistare un nuovo laterale mancino. Fermo restando le ottime qualità del polivalente Dimarco, Marotta e soci sono pronti a tornare sul mercato per soddisfare le possibili esigenze tattiche di Inzaghi.

In questo senso può tornare di moda ancora una volta Filip Kostic, esterno mancino dell’Eintracht Francoforte, che come anticipato da InterLive.it, ha cambiato agente passando tra le mani di Alessandro Lucci.

Calciomercato Inter, torna di moda lo scambio per Kostic: coinvolto Lazaro

Kostic ha inoltre l’intenzione di lasciar l’Eintracht, club tedesco al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023 da circa 2 milioni netti a stagione. Il forte ‘legame’ tra il procuratore Lucci e il club meneghino, come dimostrano Dzeko e Correa, potrebbe agevolare una possibile trattativa.

Per convincere la compagine tedesca, l’Inter potrebbe mettere sul piatto nuovamente uno scambio con Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica. L’esterno ex Gladbach sta giocando poco anche a causa di problemi fisici, ma in Germania vanta sempre grandi estimatori. All’Eintracht, Glasner, è austriaco come lui e potrebbe essere un fattore: tentativo di scambio secco da 11/12 milioni.