C’è il gradimento del giocatore: nuovo affare Inter-Psg

Inter e Paris Saint-Germain potrebbero concludere un’altra operazione di calciomercato dodici mesi dopo quella Hakimi da 70 milioni più bonus

Un anno dopo Hakimi, Inter e Paris Saint-Germain potrebbero portare a termine un’altra operazione. Stavolta, però, sarebbe low cost, da una quindicina di milioni di euro.

Interlive.it ne ha parlato quasi in anteprima lo scorso 11 marzo. L’Inter cerca una alternativa a Brozovic e chi meglio di lui: Leandro Paredes. L’argentino ex Roma è ai margini della squadra transalpina e ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che, almeno in teoria, può consentire a Marotta e soci di tentare un affare molto vantaggioso.

Calciomercato Inter, conferme su Paredes: affare low cost (ma non troppo)

‘La Gazzetta dello Sport’ dà le cifre: circa 15 milioni per il cartellino, 5 milioni l’anno per il centrocampista che vorrebbe dire spalmatura in più anni del suo attuale stipendio di 6,5 milioni netti. Insomma, Paredes low cost ma non troppo…

Il 27enne di San Justo un paio di anni fa è stato vicino all’Inter nell’ambito di uno scambio proprio con Brozovic per fortuna saltato e ha finito in anticipo la stagione operandosi per la pubalgia. Per il quotidiano milanese avrebbe già detto sì al ritorno in Italia, al trasferimento in quel di Appiano Gentile. Per il ruolo di vice Brozovic, precisando che Paredes potrebbe fare pure la mezz’ala, i nerazzurri valutano comunque anche altri profili: da Agoume, cresciuto molto al Brest e già di proprietà, alla new entry Ceballos in uscita dal Real Madrid.